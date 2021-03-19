Eskişehir'de kiraladıkları evde uyuşturucu yetiştirdikleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki bir eve uyuşturucu yetiştirildiği iddiası üzerine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 184 gram genetiği değiştirilmiş esrar, 3 kök Hint keneviri ve kenevir yetiştirmek için kurulmuş düzenek ile çok sayıda materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar