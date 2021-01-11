ESKİŞEHİR - Kiraladığı evi "kaçak sigara imalathanesine" çeviren şüpheli yakalandı
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ESKİŞEHİR - Kiraladığı evi "kaçak sigara imalathanesine" çeviren şüpheli yakalandı

11.01.2021 12:47 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:19

Eskişehir'de kiraladığı evi kaçak sigara imalathanesi olarak kullandığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de kiraladığı evi kaçak sigara imalathanesi olarak kullandığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir eve operasyon düzenledi.

Kaçak sigara imal ettiği öne sürülen zanlıyı yakalayan ekipler, binada yaptıkları aramalarda kompresörlü sigara sarma makineleri, 17 bin 500 dal sarılmış sigara, 168 kilogram kıyılmış tütün, 4 manuel sigara sarma makinesi ile 3 elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirdi.

Ekipler, menşei ve içeriği belli olmayan, kalitesiz, çürümüş ve küflenmiş tütünlerin bir bölümünün sahte üretilmiş markalı ambalajlara doldurularak, kalanının ise sarılmış sigara haline getirilip iş yerlerine satıldığını belirledi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ESKİŞEHİR - Kiraladığı evi 'kaçak sigara imalathanesine' çeviren şüpheli yakalandı
ESKİŞEHİR - Kiraladığı evi 'kaçak sigara imalathanesine' çeviren şüpheli yakalandı
ESKİŞEHİR - Kiraladığı evi 'kaçak sigara imalathanesine' çeviren şüpheli yakalandı
ESKİŞEHİR - Kiraladığı evi 'kaçak sigara imalathanesine' çeviren şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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