Eskişehir'de kiraladığı evde kaçak sigara imal ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de kiraladığı evde kaçak sigara imal ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı

Eskişehir'de kiraladığı evde kaçak sigara imal ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de kiraladığı evde kaçak sigara imal ettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de kiraladığı evde kaçak sigara imal ettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir eve operasyon düzenledi.

Söz konusu adreste yapılan aramalarda kompresörlü sigara sarma makineleri, 130 bin dal makaron, 30 bin dal sarılmış sigara, 320 mükerrer kullanım için sökülmüş TAPDK bandrolü, 94 kilogram kıyılmış tütün ile 3 elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Kiraladığı evde kaçak sigara imal ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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