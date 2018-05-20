Eskişehir'de Kimse, Galatasaray'ın Şampiyonluğunu Kutlamadı
Galatasaray, dün akşam Göztepe'yi yenerek 21. şampiyonluğuna ulaşırken sadece Eskişehir'de şampiyonluk kutlaması yapılmadı.
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Göztepe'yi Gomis'in penaltı golü ile 1-0 mağlup eden ve 21. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'ın coşkusu, yurdun dört bir tarafında doyasıya yaşandı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, il ve ilçelerde kurulan dev ekranlarda mücadeleyi takip ederken, karşılaşmanın sona ermesinin ardından büyük sevinç yaşadı.
Taraftarlar, ellerinde meşalelerle tezahürat atarak 2017-2018 sezonunu birinci bitirmenin mutluluğunu kutladı.
ESKİŞEHİR'DE KİMSE ŞAMPİYONLUĞU KUTLAMADI
Eskişehir'de ise Galatasaraylılar herhangi bir sevinç gösterisinde bulunmadı. Şehrin en işlek yerleri beklenenin aksine boş kalırken, Eskişehirspor taraftarları da sokağa inerek takımları lehine tezahüratlarda bulundu.
Şampiyonluk konvoyu da yapılmayan kentte, siyah-kırmızılı taraftarlar Eskişehirspor marşları eşliğinde cadde ve sokaklarda turlar attı.
POLİS ÖNLEM ALDI, TARAFTARLAR DAĞILDI
Polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı tedbirler alırken, taraftar kısa bir süre sonra olaysız dağıldı.
Hatırlanacağı üzere, kentte daha önceki sezonlarda da herhangi bir kutlama yapılmamıştı.
ESKİŞEHİRSPOR LİGDE KALMAYI GARANTİLEMİŞTİ
Bilindiği üzere Eskişehirspor, zor günler geçirdiği sezonda son haftalardaki aldıkları başarılı sonuçların ardından ligde kalmayı başarmıştı.
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Gs şampiyon olmuşMuş bize ne bundan vay efendim tuttuğu takım şampiyon olmuş banane bundan sanki şampiyonluk primi alacağım salak salak işler pesindeyizCevap Yaz Yayından Kaldır
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Oturdum kaldırımdan kalktım, Bağdat Caddesinin şaşalı haline, insanların ne kadar uygar medeni fb lilerden oluştuğunu gördüm, gökyüzüne doğru baktım" Neden Rabbim neden ben neden ezik gs liyim neden uygar medeni varlıklı fb li değilim" diye haykırdımCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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Ismi türk oyuncularının çoğu yabancı şampiyon olmusda bir yer hariç her yerde havalara çıkıyorlar her yerde kan akıyor bu ne ya insanligimdan utandım ....Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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İzmitte..eskisehirde..ve anadolu illerinde..kendi takimlar disinda kimse kutlama yapamaz..yemez..izmitte de olmadi..3-5 cikanlar oldu.bu dogal.korna calindi.ama 5 dk..yalan haber falan demeyin..tr de sadece kendi takimlari kutlama yapar..erzurum da gs.lilar kutlama yapti desenize..kim der..gece erzurum halki kendi takimi cikti super lige.gs i kim takar..izmit..5.buyuk kocaelispor..izmtte yapsin..dayak yerler..eskisehir..trabzon.birakin bu isleri..gs sampiyon.oldu.eyvallah.bitti..daha fazlasi bos laf.Cevap Yaz 3 9 Yayından KaldırLA: BEBE KOCAELİ KİM TATANGA MIYDINIZ NEYDİNİZ ESKİDE KALDINIZ BEBE OTUR AĞLAYayından Kaldır