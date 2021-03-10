7 firari hükümlü yakalandı!
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7 firari hükümlü yakalandı!

10.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:14
7 firari hükümlü yakalandı!

Eskişehir'de bulunan 7 firari hükümlü farklı türden işledikleri suçlar sebebiyle aranıyordu. Kesin olarak hapis cezasına çarptırılan firariler yakalandı.

Eskişehir'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan 7 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilere yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan L.E, 4 yıl 6'şar ay hapse mahkum edilen D.S. ve Y.Ç, 3 yıl 1 ay ile cezalandırılan K.B. gözaltına alındı.

Ayrıca, "resmi belgede sahtecilik"ten 5 yıl hapis cezası bulunan K.B, "parada sahtecilik"ten 4 yıl 2 ay hüküm giyen B.A, "kişinin kendini kamu görevlisi veya banka, sigorta kurumlarının çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık"tan 4 yıl ceza verilen U.K. de yakalanıp haklarında işlem başlatıldı.

Söz konusu 7 hükümlü, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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