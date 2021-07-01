Eskişehir'de, kent merkezinde yol genişletme çalışmaları aralıksız sürüyor
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Eskişehir'de, kent merkezinde yol genişletme çalışmaları aralıksız sürüyor

Eskişehir'de, kent merkezinde yol genişletme çalışmaları aralıksız sürüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Ekipler son olarak Kütahya yolu Fuar Kavşağını alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak yol genişletmesi yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Karayolları ile yapılan protokol kapsamında trafik yoğunluğunu önlemek için yapılan yol genişletme çalışması için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(ESKİ), ekipleri 190 metrelik yağmur suyu hattı çalışmasını kısa sürede tamamladı. Alt yapı çalışmasının ardından genişletilen Kütahya Kavşağında Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri sıcak asfalt serimi yaptı. Park ve Bahçeler Dairesi'nin de peyzaj düzenlemesini yaptığı kavşak genişletmesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi birimlerinin gündüz ve gece koordineli çalışmasıyla kısa sürede tamamlandı.

Trafik yoğunluğu yaşanan bölgelerde kurumlarla işbirliği yapılarak genişletme çalışmalarının devam edeceğini belirten Eskişehir büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çalışmaların yapıldığı bölgelerde uyarılara uyulmasını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler

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