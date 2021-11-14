ESKİŞEHİR - Kent çöplüğünde bebek cesedi bulundu - Haberler
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ESKİŞEHİR - Kent çöplüğünde bebek cesedi bulundu

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de kent çöplüğünde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kent çöplüğünde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir- Seyitgazi kara yolundaki çöplüğün ayrıştırma bölümünde çalışanlar, beyaz örtüyle sarılmış bebeğin hareketsiz olduğunu gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, cinsiyeti kız olan bebeğin öldüğünü belirledi.

Ceset, jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma tarafından bebeğin kimliğinin tespiti ve olayın aydınlatılması için başlatılan çalışma sürüyor.

ESKİŞEHİR - Kent çöplüğünde bebek cesedi bulundu

ESKİŞEHİR - Kent çöplüğünde bebek cesedi bulundu

ESKİŞEHİR - Kent çöplüğünde bebek cesedi bulundu

ESKİŞEHİR - Kent çöplüğünde bebek cesedi bulundu

ESKİŞEHİR - Kent çöplüğünde bebek cesedi bulundu

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AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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