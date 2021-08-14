ESKİŞEHİR'DE KAYIP ÜNİVERSİTELİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 6'NCI GÜN
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ESKİŞEHİR'DE KAYIP ÜNİVERSİTELİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 6'NCI GÜN

ESKİŞEHİR'DE KAYIP ÜNİVERSİTELİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 6'NCI GÜN
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de, 6 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Salih Güngör'ün (22) bulunması için başlatılan arama- kurtarma çalışmaları, Kanlıpınar Göleti ve rekreasyon alanında devam ediyor.

ESKİŞEHİR'de, 6 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Salih Güngör'ün (22) bulunması için başlatılan arama- kurtarma çalışmaları, Kanlıpınar Göleti ve rekreasyon alanında devam ediyor.

Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'nde yaşayan, Afyon Kocatepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Salih Güngör'den, 6 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Göngör'ün yakınları, emniyet ve jandarma ekiplerine bildirdi. AFAD, UMKE, AKUT ve çeşitli kuruluşların arama- kurtarma ekiplerinin, Güngör'ün cep telefonunun en son sinyal verdiği yer olan Eskişehir-Ankara yolundaki Kanlıpınar Göleti ve rekreasyon alanı ile çevresinde yürüttüğü arama çalışmaları bugün de devam etti.

'KARDEŞİM KENDİ HALİNDE SAKİN BİRİSİYDİ'

Sosyal medya hesabından kayıp ilanı paylaşımı yapan Salih Göngör'ün ağabeyi Sezer Güngör, kardeşinin kendi halinde, sakin birisi olduğunu belirterek, Kardeşim pazartesi günü sabah saat 08.00'de evden ayrıldı. Bir daha kendisinden haber alamıyoruz. Bulunması için emniyet, jandarma ekiplerinin yanı sıra arama ve kurtarma ekipleri her yerde kardeşimi arıyor. Onu çok seviyoruz. Bulunması için dua ediyoruz. Onunla iyi bir kardeştik. Şu ana kadar bir gelişme olmadı. Ümidimiz, bir an önce kardeşimin bulunması. Bizleri yalnız bırakmayan insanlara teşekkür ediyorum dedi.

ESKİŞEHİR'DE KAYIP ÜNİVERSİTELİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 6'NCI GÜN
ESKİŞEHİR'DE KAYIP ÜNİVERSİTELİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 6'NCI GÜN
ESKİŞEHİR'DE KAYIP ÜNİVERSİTELİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 6'NCI GÜN
ESKİŞEHİR'DE KAYIP ÜNİVERSİTELİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 6'NCI GÜN
ESKİŞEHİR'DE KAYIP ÜNİVERSİTELİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 6'NCI GÜN
ESKİŞEHİR'DE KAYIP ÜNİVERSİTELİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 6'NCI GÜN
ESKİŞEHİR'DE KAYIP ÜNİVERSİTELİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 6'NCI GÜN
ESKİŞEHİR'DE KAYIP ÜNİVERSİTELİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 6'NCI GÜN
ESKİŞEHİR'DE KAYIP ÜNİVERSİTELİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 6'NCI GÜN
ESKİŞEHİR'DE KAYIP ÜNİVERSİTELİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 6'NCI GÜN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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