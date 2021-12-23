Eskişehir'de kayıp olarak arandığı sırada cesedi bulunan çiftçi toprağa verildi - Haberler
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Eskişehir'de kayıp olarak arandığı sırada cesedi bulunan çiftçi toprağa verildi

Eskişehir'de kayıp olarak arandığı sırada cesedi bulunan çiftçi toprağa verildi
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde kaybolduktan 2 gün sonra arazide cesedi bulunan 50 yaşındaki çiftçinin cenazesi toprağa verildi.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde kaybolduktan 2 gün sonra arazide cesedi bulunan 50 yaşındaki çiftçinin cenazesi toprağa verildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlanan evli ve 2 çocuk babası Yıldırım Töre'nin cenazesi, yakınları tarafından alınarak Mahmudiye ilçesinde toprağa verildi.

Mahmudiye'de yaşayan Yıldırım Töre'nin pazar günü ayrıldığı evine dönmemesi üzerine polis ve jandarma ekipleri çalışma başlatmış, Töre'nin traktörü Doğanca Mahallesi'ndeki eski bir kum ocağında bulunmuştu.

Jandarma, AFAD Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Dorlion Arama Kurtarma, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince 8 araç, 2 insansız hava aracı ve bir arama kurtarma köpeğiyle yapılan aramalarda Töre'nin cansız bedeni, traktörün terk edildiği yere yaklaşık 7, ilçe merkezine ise 1,5 kilometre uzaklıkta boş arazide bulunmuştu.

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AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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