Eskişehir'de kayıp kadın için gece boyu arama çalışması yapıldı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Mihalgazi ilçesinde dün öğlen saatlerinde evden çıktıktan sonra haber alınamayan ve ailesinin başvurusu üzerine arama çalışmaları başlatılan 42 yaşındaki kadının kendi imkanlarıyla evine döndüğü öğrenildi.

Gece geç saatlere kadar süren çalışmaya Afad, AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi, Dorlion Arama Kurtarma (DAK), Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ve jandarma ekipleri destek verdi. Sabaha kadar devam eden arama çalışmalarına gündüz devam edilmek üzere ara verildi.

Ekipler, bu sabah arama çalışmalarına devam etmek üzere ilçeye hareket etmek üzereyken, kayıp kadının kendi imkanları ile evine döndüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alındı. - ESKİŞEHİR

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