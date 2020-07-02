ESKİŞEHİR'DE, KAYIP IRAKLI YUSUF'UN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI; BABA ACI HABERLE BAYILDI Eskişehir'de, kayıp Iraklı Yusuf'un cansız bedenine ulaşıldı (2)BABA ACI HABERLE BAYILDIEskişehir'de DSİ'nin sulama kanalında cansız bedeni bulunan Iraklı Yusuf Gurubi'nin cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi...

Eskişehir'de, kayıp Iraklı Yusuf'un cansız bedenine ulaşıldı (2)

BABA ACI HABERLE BAYILDI

Eskişehir'de DSİ'nin sulama kanalında cansız bedeni bulunan Iraklı Yusuf Gurubi'nin cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede küçük Yusuf boğularak öldüğü tespit edildi. Baba Muhammed Gurubi, oğlunun acı haberini alınca morg kapısında baygınlık geçirdi. Polis, komşuları ve morg görevlilerinin yardımıyla içeri alınan acılı baba güçlükle kendine getirildi. Morgda işlemleri süren oğlunun son kez yüzünü görmek istediğini söyledi.

İÇ SAVAŞTAN KAÇIP ESKİŞEHİR'E GELMİŞLER

Eskişehir'de kaybolduktan 41 saat sonra DSİ'nin sulama kanalında cansız bedeni bulunan Esra ve Muhammed Gurubi'nin 3 çocuğundan biri olan 10 yaşındaki otizmli Yusuf Gurubi'nin ailesinin 5 yıl önce Irak'taki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı. Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde oturan ailenden Esra Grubi'nin ev hanımı, baba Muhammed Gurubi'nin ise bir kuaförde çalıştığı öğrenildi. Gurubi ailesinin komşusu olan ve kayıp ihbarını sosyal medyadan paylaşan Furkan Gündüz, Irak'ın Selahattin bölgesinde oturan ailenin iç savaş nedeniyle ülkelerini terk ederek Eskişehir'e geldiğini söyledi.

HERKES ARADI AMA BULUNAMADI

Acı haberin ardından ailesinin çok üzgün olduğunu ifade eden Gündüz, 'Aile, yaklaşık 5 yıl Irak'ın Selahattin bölgesinden iç savaştan kaçarak Eskişehir'e gelmişler. Yaklaşık 5 yıldır burada yaşıyorlar. Benimde 2 yıldır Şirintepe Mahallesi'nde kapı komşum. Üç gün önce Yusuf'un kaybolduğunu öğrendik. Ben sosyal medyadan duyulması için paylaşımlarda bulundum. Ancak bu sabah maalesef ölüm haberini aldık. Şuanda otopsi işlemlerinin bitmesini bekliyorum. Yusuf Eskişehir'de toprağa verilecek. Sosyal medyada paylaşım çok etkili oldu. Görenler oldu, ihbar edenler oldu ama bulamadık. Polisin yanı sıra herkes aramaya katıldı, herkes aradı ama bulamadık. Kamera görüntülerini incelediler, görüldüğü yerlerde arama yapıldı. Göletli parka doğru gittiğini gösteren kamera kayıtları var. Sonrasında o parktaki insanlardan da ihbarlar geldi. Oradalar da yapılan aramalarda bulamadık. Bende polislerle olan aramalara katıldım. Ailesi için tabi çok zor. Yusuf'un annesi evde, babası şuan burada işlemleri bekliyoruz' dedi.

Iraklı Yusuf Gurubi'nin cenazesi ikindi namazının ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA