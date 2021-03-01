Eskişehir'de kaybolan yaşlı kadın "Sevgi İzi" sayesinde bulundu
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Eskişehir'de kaybolan yaşlı kadın "Sevgi İzi" sayesinde bulundu

01.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:24
Eskişehir'de kaybolan yaşlı kadın

Eskişehir'de kaybolan yaşlı kadın, zihinsel engelli, alzaymır veya benzeri rahatsızlıkları olan vatandaşlar için kullanılan "Sevgi İzi" yardımıyla bulundu.

Eskişehir'de kaybolan yaşlı kadın, zihinsel engelli, alzaymır veya benzeri rahatsızlıkları olan vatandaşlar için kullanılan "Sevgi İzi" yardımıyla bulundu.

112 Acil İhbar Hattı'nı arayan bir kişi, Karatepe Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen bir kadının bulunduğunu bildirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, sol el bileğinde "Sevgi İzi" bulunan bu kişi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Alo 183 Sosyal Destek Hattı ile iletişime geçti.

Kayıtlarda yapılan araştırmada, Alpu ilçesi Mamure Mahallesi'nde yaşayan alzaymır hastası Ayşe Tarhan (74) olduğu anlaşılan kadın, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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