Eskişehir'de kaybolan otizmli Yusuf'un cansız bedeni bulundu
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Eskişehir'de kaybolan otizmli Yusuf'un cansız bedeni bulundu

Eskişehir'de evlerinin önünde oynarken kaybolan 10 yaşındaki Irak uyruklu otizmli çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

Eskişehir'de kaybolan otizmli Yusuf'un cansız bedeni bulundu
02.07.2020 14:07 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:42

Eskişehir'de evlerinin önünde oynarken kaybolan 10 yaşındaki Irak uyruklu otizmli çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

Ankara'dan gelen dalgıç polisler ve jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT Arama Kurtarma Derneği, Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekipleri, dün akşam ara verilen Yusuf Gurubi'yi arama çalışmalarına sabahın ilk ışıklarında yeniden başladı.

İz takip köpekleri ve insansız hava araçları da kullanılarak yürütülen çalışmaları, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de yerinde takip etti.

Çocuğun cansız bedenine, kaybolduğu yere yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Sütlüce Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalında ulaşıldı.

Kaybolmasının ardından yaklaşık 41 saat sonra bulunan çocuğun cesedi, dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldıktan sonra otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. İlk bulgulara göre, çocuğun dengesini yitirip suya düşerek boğulduğu tespit edildi.

Otopsi sırasında morg önünde beklerken baygınlık geçiren baba Muhammed Gurubi'ye sağlık ekibi müdahalede bulundu.

Aileye destek olmak için morgun önüne gelen komşulardan Furkan Gündüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "2 yıldır komşum olan ailenin, yaklaşık 5 yıl önce Irak'ın Selahaddin bölgesindeki iç savaştan kaçarak Eskişehir'e geldiğini biliyoruz." dedi.

Gündüz, Yusuf'un kaybolduğunu öğrendikten sonra sosyal medyadan duyulması için paylaşımlarda bulunduğunu belirtti.

Arama çalışmalarında yaşananlara değinen Gündüz, şöyle konuştu:

"Polisin yanı sıra herkes aramaya katıldı, herkes aradı ama bulamadık. Kamera görüntülerini incelediler, görüldüğü yerlerde arama yapıldı. Göletli parka doğru gittiğini gösteren kamera kayıtları var. Sonrasında o parktaki insanlardan da ihbarlar geldi. Oralarda yapılan aramalarda da bulamadık. Ailesi için tabii çok zor."

Olay

Eskişehir'de 30 Haziran Salı günü Şirintepe Mahallesi Kardeş Sokağı'ndaki evlerinin önünde oynayan otizmli Yusuf Gurubi'den haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulunmuştu.

Kent genelinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şirintepe, Uluönder, Çamlıca, Ertuğrulgazi, Sütlüce mahallelerindeki park ve bahçelerinin yanı sıra metruk evlerde arama yapmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar ise DSİ'ye ait sulama kanallarında geniş çaplı arama başlatmıştı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalında dün yürütülen çalışmalara bazı kurum ve kuruluşlardan arama kurtarma ekipleri de katılmıştı. Arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle akşam saatlerinde ara verilmişti.

Kaynak: AA

Manşet

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