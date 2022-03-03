Eskişehir'de kaybolan kişi aranıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 5 gündür haber alınamayan Göktuğ Certel için arama çalışması yapılıyor.

Arkadaşlarıyla 26 Şubat'ta Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'taki bir eğlence merkezine giden 51 yaşındaki Certel, marketten sigara alacağını söyleyerek onların yanından ayrıldı.

Certel'in evine dönmemesi üzerine yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Certel'in en son Eskişehir-Mihalgazi kara yolunda görüldüğünü belirledi.

Polis ve jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Dorlion Arama Kurtarma (DAK), Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ve İHH Arama Kurtarma ekiplerinin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

Köpeklerin ve insansız hava araçlarının da kullanıldığı arama çalışmasında henüz kayıp kişiye ait herhangi bir ize ulaşılamadı.