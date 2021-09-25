Eskişehir'de kaybolan Iraklı genç kızı arama çalışmaları sürüyor - Haberler
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Eskişehir'de kaybolan Iraklı genç kızı arama çalışmaları sürüyor

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de kaybolan Iraklı genç kızı arama çalışmaları sürüyor

Eskişehir'de kaybolan Irak uyruklu 19 yaşındaki Sally Ali Challab Al-Abbood'u arama çalışmaları devam ediyor.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kaybolan Irak uyruklu 19 yaşındaki Sally Ali Challab Al-Abbood'u arama çalışmaları devam ediyor.

Kırmızıtoprak Mahallesi Kanlıkavak Parkı'nda bir araya gelen Al-Abbood'un arkadaşları, öldürüldüğü değerlendirilen genç kızın fotoğrafının bulunduğu alanda mum ve tütsü yaktı. Gruptakiler, burada arkadaşları için Dua etti.

Birbirlerine sarılarak üzüntülerini dile getiren genç kızın arkadaşlarından bazıları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Ekipler, olayla ilgili soruşturmayı ise sürdürüyor.

Olay

Eskişehir'de 2 Eylül'den bu yana haber alınamayan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında Amjed M.M. Kırklareli'nde, ona yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen kardeşi Asaad M.M. ve arkadaşı Ammeer M.M. ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saklandıkları evlerde yakalanmış, 3 zanlı tutuklanmıştı.

Genç kızın, evine girerken kaydedilmiş görüntüleri bulunan Amjed M.M'nin, bir hırdavatçıdan önce balta satın aldığı, bir süre sonra bunu testereyle değiştirmek için işletmeye döndüğü ve gece birçok kez kıyafet değiştirerek farklı çöp kutularına poşetler attığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilmişti.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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