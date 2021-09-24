ESKİŞEHİR - Kaybolan Iraklı genç kız için arama çalışmaları sürüyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de öldürüldüğü değerlendirilen Irak uyruklu genç kızın kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında, polis ekipleri kent çöplüğünde arama yapıyor.

Sally Ali Challab Al-Abbood'un (19) 2 Eylül'de kaybolmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip çalışmalarına devam ediyor.

Cinayet şüphesiyle sürdürülen ve 3 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında ekipler, genç kızın öldürülerek cesedinin çöplüğe atılma ihtimalini değerlendiriyor.

Polis, bu kapsamda Eskişehir-Seyitgazi kara yolu üzerindeki şehir çöplüğünde geniş güvenlik önlemleri altında arama yapıyor.

Yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda çalışmalarını yürüten polis ekiplerine kadavra köpeği de eşlik ediyor.

Olay

Eskişehir'de 2 Eylül'den bu yana haber alınamayan Irak uyruklu genç kızın kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Amjed M.M. Kırklareli'nde, ona yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen kardeşi Asaad M.M. ve arkadaşı Ammeer M.M. ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saklandıklarını evlerde yakalanmış, 3 zanlı tutuklanmıştı.

Amjed M.M'nin, bir hırdavatçıdan önce balta satın aldığı, bir süre sonra baltayı testereyle değiştirmek için işletmeye geri döndüğü ve gece saatlerinde birçok kez kıyafet değiştirerek farklı çöp kutularına poşetler attığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilmişti.

Bugüne kadar yaklaşık 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen, çok sayıda kişinin ifadesine başvuran, kent merkezindeki kanalizasyon, metruk binalar, park ve bahçelerin yanı sıra Porsuk Çayı'nda arama yapan polis ekipleri, Sally Ali Challab Al-Abbood'un bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.