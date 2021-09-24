ESKİŞEHİR - Kaybolan Iraklı genç kız için arama çalışmaları sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ESKİŞEHİR - Kaybolan Iraklı genç kız için arama çalışmaları sürüyor

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de öldürüldüğü değerlendirilen Irak uyruklu genç kızın kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında, polis ekipleri kent çöplüğünde arama yapıyor.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de öldürüldüğü değerlendirilen Irak uyruklu genç kızın kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında, polis ekipleri kent çöplüğünde arama yapıyor.

Sally Ali Challab Al-Abbood'un (19) 2 Eylül'de kaybolmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip çalışmalarına devam ediyor.

Cinayet şüphesiyle sürdürülen ve 3 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında ekipler, genç kızın öldürülerek cesedinin çöplüğe atılma ihtimalini değerlendiriyor.

Polis, bu kapsamda Eskişehir-Seyitgazi kara yolu üzerindeki şehir çöplüğünde geniş güvenlik önlemleri altında arama yapıyor.

Yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda çalışmalarını yürüten polis ekiplerine kadavra köpeği de eşlik ediyor.

Olay

Eskişehir'de 2 Eylül'den bu yana haber alınamayan Irak uyruklu genç kızın kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Amjed M.M. Kırklareli'nde, ona yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen kardeşi Asaad M.M. ve arkadaşı Ammeer M.M. ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saklandıklarını evlerde yakalanmış, 3 zanlı tutuklanmıştı.

Amjed M.M'nin, bir hırdavatçıdan önce balta satın aldığı, bir süre sonra baltayı testereyle değiştirmek için işletmeye geri döndüğü ve gece saatlerinde birçok kez kıyafet değiştirerek farklı çöp kutularına poşetler attığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilmişti.

Bugüne kadar yaklaşık 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen, çok sayıda kişinin ifadesine başvuran, kent merkezindeki kanalizasyon, metruk binalar, park ve bahçelerin yanı sıra Porsuk Çayı'nda arama yapan polis ekipleri, Sally Ali Challab Al-Abbood'un bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

ESKİŞEHİR - Kaybolan Iraklı genç kız için arama çalışmaları sürüyor

ESKİŞEHİR - Kaybolan Iraklı genç kız için arama çalışmaları sürüyor

ESKİŞEHİR - Kaybolan Iraklı genç kız için arama çalışmaları sürüyor

ESKİŞEHİR - Kaybolan Iraklı genç kız için arama çalışmaları sürüyor

ESKİŞEHİR - Kaybolan Iraklı genç kız için arama çalışmaları sürüyor

ESKİŞEHİR - Kaybolan Iraklı genç kız için arama çalışmaları sürüyor

ESKİŞEHİR - Kaybolan Iraklı genç kız için arama çalışmaları sürüyor

ESKİŞEHİR - Kaybolan Iraklı genç kız için arama çalışmaları sürüyor

ESKİŞEHİR - Kaybolan Iraklı genç kız için arama çalışmaları sürüyor
AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
ZEYTİNBURNU'NDA 'YAN BAKTIN' CİNAYETİ; ŞÜPHELİ BÖYLE YAKALANDI

ZEYTİNBURNU'NDA 'YAN BAKTIN' CİNAYETİ; ŞÜPHELİ BÖYLE YAKALANDI

 Cinayet şüphelisi Mohammed'in çorabında kayıp Sally'nin kan izi bulundu

Cinayet şüphelisi Mohammed'in çorabında kayıp Sally'nin kan izi bulundu

 SADDAM'IN ORDUSUNDAKİ SUBAYIN KAYIP KIZINI EN SON GÖREN ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

SADDAM'IN ORDUSUNDAKİ SUBAYIN KAYIP KIZINI EN SON GÖREN ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Sezai Temelli Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Acun Ilıcalı
Spor Cristiano Mesut Özil Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ESKİŞEHİR - Kaybolan Iraklı genç kız için arama çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 15:03:37. #1.17#