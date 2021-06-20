Eskişehir'de kaybolan genç kız bulundu
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Eskişehir'de kaybolan genç kız bulundu

Eskişehir'de kaybolan genç kız bulundu
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde kaybolan genç kız bulundu.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde kaybolan genç kız bulundu.

Alınan bilgiye göre, Karaoğlan Mahallesi'nde yaşayan D.S'den (15) haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye giden AFAD, Büyük Ayı Arama Kurtarma DAK, OBAK, UMKE ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Kayıp genç kız evine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta vatandaşlar tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Eskişehir'de kaybolan genç kız bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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