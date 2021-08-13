Eskişehir'de kaybolan 22 yaşındaki gencin bulunması için arama çalışmaları sürüyor
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Eskişehir'de kaybolan 22 yaşındaki gencin bulunması için arama çalışmaları sürüyor

Eskişehir'de kaybolan 22 yaşındaki gencin bulunması için arama çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de kaybolan 22 yaşındaki gencin bulunması için arama kurtarma ekiplerince yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Eskişehir'de kaybolan 22 yaşındaki gencin bulunması için arama kurtarma ekiplerince yürütülen çalışmalar devam ediyor.

71 Evler Mahallesi'nde yaşayan üniversite öğrencisi Salih Güngör'ün bulunması için polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD, UMKE, AKUT, OBAK ve çeşitli kuruluşların arama kurtarma ekipleri, Eskişehir-Ankara kara yolundaki Kanlıpınar Göleti ve Rekreasyon Alanı'nda çalışmalarını sürdürüyor.

İnsansız hava araçlarının da desteğiyle arama yapan ekipler, dün başladıkları arama çalışmalarında ilerleme kaydetmek için uğraş veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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