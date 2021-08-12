Eskişehir'de kaybolan 22 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı
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Eskişehir'de kaybolan 22 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı

Eskişehir'de kaybolan 22 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de kaybolan 22 yaşındaki gencin bulunması için arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Eskişehir'de kaybolan 22 yaşındaki gencin bulunması için arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

71 Evler Mahallesi'nde yaşayan üniversite öğrencisi Salih Güngör'den haber alamayan yakınları, durumu emniyet ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Güvenlik güçleri, ihbar üzerine kent genelinde arama çalışması başlattı.

AFAD, UMKE, AKUT ve çeşitli kuruluşların arama kurtarma ekipleri, Eskişehir-Ankara kara yolundaki Kanlıpınar Göleti ve Rekreasyon Alanı'nda arama yaptı.

Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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