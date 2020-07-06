Eskişehir'de kavurucu sıcaklar
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Eskişehir'de kavurucu sıcaklar

Eskişehir'de 33 dereceyi bulan hava sıcaklıkları günlük yaşamı zorlaştırırken park ve bahçeler serinlemek isteyen vatandaşlar ile doldu taştı.

Eskişehir'de kavurucu sıcaklar
06.07.2020 11:40 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:11

Eskişehir'de 33 dereceyi bulan hava sıcaklıkları günlük yaşamı zorlaştırırken park ve bahçeler serinlemek isteyen vatandaşlar ile doldu taştı.

Yaz aylarıyla birlikte ülke genelinde etkisini gün geçtikçe arttıran sıcaklıklar Eskişehir'de de yoğun bir şekilde hissedilmeye devam ediyor. Son olarak gün içinde 33 dereceyi bulan hava sıcaklıklarında vatandaşların yanı sıra hayvanlar da zor anlar yaşadı. Park ve bahçeler serinlemek isteyen vatandaşların uğrak noktası haline gelirken en çok tercih edilen mevkilerin başında ise Kanlıkavak parkı geldi. Bazı vatandaşlar Porsuk Çayı üzerinde balık tutarak vakit geçirirken bazı vatandaşlar ise gölgelik alanlarda serinliğin keyfini çıkardı.

"Sıcak havaya karşı maskemiz takılı, gölgede balık tutmaya çalışıyoruz"

Sıcak havada Porsuk Çayı'nda balık tutmayı tercih eden vatandaşlardan Sabri Börekçi, "Havaların sıcak olması nedeniyle, Porsuk Çayına geldik. Balık tutuyoruz. Çayda zevkimizi gideriyoruz. Saat 11.00'dan beri buradayız. Şuan saat kaç haberim yok. Burada genellikle kızıl kanat, kotbaş, yerli sazan, İsrail sazanı, İsrail yayını çıkıyor. Sıcak havaya karşı maskemiz takılı, gölgede balık tutmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Eskişehir'de bu kadar sıcak olmamıştı"

Bir grup arkadaşıyla birlikte parkta serinleyen vatandaşlardan Buğra Çömlekçi ise Eskişehir'de bu gibi hava sıcaklıklarına alışkın olmadıklarını dile getirdi. Çömlekçi yaptığı açıklamada, "Havalar aşırı sıcak, sağdan sola gidemiyoruz. Olmadık bir sıcak var havalarda. Bakalım sonumuz hayır olsun çok sıcak. Bugün soğuk içeceklerle filan zar zor serinliyoruz. Parkta gölgede oturuyoruz, kafelere gidiyoruz. Tabi Korona virüs olduğu için kafelere çok gidemiyoruz. Eskişehir'de bu kadar sıcak olmamıştı. Geçen sene ve önceki senelere bakarsak, bu kadar sıcak olmamıştı. Normalde ben her zaman gece çıkarım, bugün arkadaşım rica etti o yüzden gündüz çıktım. Yoksa gündüzleri çıkmıyorum" dedi.

Öte yandan meteorolojiden alınan bilgilere göre Eskişehir'de hissedilen hava sıcaklıklarının hafta başında da 36 dereceyi bulacağı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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