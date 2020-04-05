Eskişehir'de kavgada darbedilen kişi öldü Eskişehir'de kavgada darbedilen kişi hayatını kaybetti.

Eskişehir'de kavgada darbedilen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akpınar Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonundaki lokantanın önünde Olcay K. (28) ile A.O, V.G. ve F.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Olcay K. vücuduna aldığı darbelerle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Olcay K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.O, V.G. ile F.K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA