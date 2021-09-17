Eskişehir'de katı atık tesisinde meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait olan ve özel bir firma tarafından işletilen katı atık dönüşüm ve enerji üretim tesisinde meydana gelen patlamada 3 İşçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Seyitgazi yolunda bulunan tesisin tuvaletler bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Bu sırada orada bulunan işçiler S.Ç, Ü.H. ve N.Ö. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Hastanenin yanık ünitesinde tedavisi süren 3 işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.