Eskişehir'de katı atık tesisinde çöp kutusu patladı: 3 yaralı

ESKİŞEHİR'de, katı atık dönüşüm ve enerji üretim tesisinin tuvaletindeki çöp kutusunda henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada, 3 İşçi yaralandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin Seyitgazi ilçesi yolu üzerindeki katı atık dönüşüm ve enerji üretim tesisinde, saat 05.30 sıralarında patlama oldu. Tesis tuvaletinin çöp kutusundaki patlamada işçiler Savaş Ç., Ümmet H. ve Necip Ö. yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'nin yanık tedavi merkezine götürüldü. Yüz, el ve bileklerinde yanıklar oluştuğu belirlenen yaralılardan 1'i taburcu edildi, diğer 2'sinin tedavisi ise sürüyor.

Soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri