Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocuklarının evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
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Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocuklarının evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

17.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:49
Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocuklarının evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de 3 kişilik ailenin evlerinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Eskişehir'de 3 kişilik ailenin evlerinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında dün akşam İlkay (42) ve Emel Tokkal (41) çifti ile 4 yaşındaki çocukları Doruk'un cesetlerinin bulunmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Ekipler, inceleme sonrası 3 kişiyi gözaltına aldı.

İlkay Tokkal'ın iş yeri komşusu olan ve yakınlarının durumu bildirmesi üzerine polislerin içeri girmesi için kapıyı açan çilingir Ahmet Boz, gazetecilere bilgi verdi.

Kapıyı açarken hırsızlık ya da zorlama izine rastlamadığını belirten Boz, daha sonra ekiplerin içeriye girip inceleme yaptığını söyledi.

Olaydan bir gün önce yaşananları anlatan Boz, şöyle konuştu:

"Önceki gün akşam saat 20.00 sularında dükkandan çıkıp eve giderken İlkay Ağabey'in oğlu Doruk durmamış. O biraz tablet hastasıydı ufaklık. Komşudan tablet almışlar. İlkay Ağabey 'Tablet bu gece bende kalsın, Doruk durmuyor.' demiş. Eve gitmişler. Yengem sipariş vermiş, lahmacun istemiş. Sonrasında olan olmuş zaten. Yaşanan olay insanlık dışı ancak Doruk'a yapılan, o çok başka bir şey. Allah kimseye ne göstersin ne de böyle bir şey yaşatsın. Dün gece sabahlara kadar uyuyamadım."

Eve 1 hafta önce taşınmışlar

Ailenin komşuları ise 1 hafta önce taşınan çiftin evinden dün bir süre gürültü işittiklerini, mobilyaları yerleştirdiklerini düşündüklerini anlattı.

Komşular, sonrasında kapının sertçe çarpılması ve birisinin koşar adımlarla dışarı çıkmasına ait sesler duyduklarını ifade etti.

Cenazeler, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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