Son dakika haberleri... EVDE TEDAVİ GÖREN POZİTİF VAKA YA DA TEMASLILARA SICAK YEMEK DESTEĞİ
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Son dakika haberleri... EVDE TEDAVİ GÖREN POZİTİF VAKA YA DA TEMASLILARA SICAK YEMEK DESTEĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs sürecinde, pozitif vaka olmasına rağmen evinde tedavi gören, temaslı ya da 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerine ücretsiz olarak sıcak yemek desteği veriyor.

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs sürecinde, pozitif vaka olmasına rağmen evinde tedavi gören, temaslı ya da 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerine ücretsiz olarak sıcak yemek desteği veriyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs sürecinde ihtiyacı olan kişilere ücretsiz sıcak yemek desteğini sürdürüyor. PCR testi pozitif çıkmasına rağmen evlerinde tedavi gören ya da filyasyon ekiplerince yapılan çalışmalarda temaslı olarak karantinaya alınanlara, büyükşehir yemekhanesinde günlük olarak yemek hazırlanıyor. Hijyen kurallarıyla paketlenen yemekler, araçlara yüklenerek adresleri belirlenen kişilerin kapılarına asılarak teslim ediliyor. Kentteki vaka sayılarının artması ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in sosyal medya hesaplarından 'Bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde atlatacağız!' notunu düşerek yaptığı paylaşım ile talebin de arttığını ifade eden yetkililer, 1 yılı geride kalan koronavirüs sürecinde vatandaşlara sıcak yemek desteği sağlandığını söyledi.

HES KODUYLA SORGULANIYOR

Pozitif vaka ya da temaslı olarak evlerinde bulunanlar, belediyenin kriz masasında başvuruda bulunuyor. Görevliler, Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden ihtiyaç sahiplerinin kontrolünü yaparak, adreslerini ve karantinada kaç kişi olduklarını öğrenerek sıcak yemek desteği veriyor.

Son dakika haberleri... EVDE TEDAVİ GÖREN POZİTİF VAKA YA DA TEMASLILARA SICAK YEMEK DESTEĞİ
Son dakika haberleri... EVDE TEDAVİ GÖREN POZİTİF VAKA YA DA TEMASLILARA SICAK YEMEK DESTEĞİ
Son dakika haberleri... EVDE TEDAVİ GÖREN POZİTİF VAKA YA DA TEMASLILARA SICAK YEMEK DESTEĞİ
Son dakika haberleri... EVDE TEDAVİ GÖREN POZİTİF VAKA YA DA TEMASLILARA SICAK YEMEK DESTEĞİ
Son dakika haberleri... EVDE TEDAVİ GÖREN POZİTİF VAKA YA DA TEMASLILARA SICAK YEMEK DESTEĞİ
Son dakika haberleri... EVDE TEDAVİ GÖREN POZİTİF VAKA YA DA TEMASLILARA SICAK YEMEK DESTEĞİ
Son dakika haberleri... EVDE TEDAVİ GÖREN POZİTİF VAKA YA DA TEMASLILARA SICAK YEMEK DESTEĞİ
Son dakika haberleri... EVDE TEDAVİ GÖREN POZİTİF VAKA YA DA TEMASLILARA SICAK YEMEK DESTEĞİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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