ESKİŞEHİR'DE KAR YERİNİ SOĞUK HAVAYA BIRAKTI

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de sabaha kadar aralıklarla süren kar yağışı etkisini yitirirken, hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye kadar düştü. Kenti beyaza bürüyen kar, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı gibi turizm merkezlerinde güzel manzaralar oluşturdu.

Eskişehir'de gece yarısından sonra aralıkla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini yitirirken yerini soğuk havaya bıraktı. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığı sıfırın altında 4 derece ölçülürken, hissedilen sıcaklığın ise sıfırın altında 11 derece olduğu belirtildi. Kar yağışı günlük yaşamı ve ulaşımı da olumsuz etkiledi. Çok sayıda araç yolda kalırken, maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Karayolları ekipleri, Bursa ve Ankara yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri de kırsal mahallelere ulaşımın kapanmaması için iş makineleriyle çalışıyor. Kar yağışıyla birlikte Eskişehir beyaza bürünürken, kentin turizm merkezlerinden tarihi Odunpazarı evleri ile Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda güzel manzaralar oluştu. Meteoroloji verilerine göre Eskişehir'de kar yağışının da akşam saatlerinden itibaren aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Eskişehir Valiliği kar yağışı nedeniyle özellikle araç sürücülerin trafikte dikkatli olmalarını istedi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü de hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle birlikte su sayaçlarının donma riskine karşı vatandaşları uyardı. Odunpazarı Belediyesi de kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kentin farklı noktalarındaki park, bahçelere mama ile yem bıraktı.