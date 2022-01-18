Eskişehir'de kar yağışı trafik kazalarına neden oldu - Haberler
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Eskişehir'de kar yağışı trafik kazalarına neden oldu

Eskişehir'de kar yağışı trafik kazalarına neden oldu
AA / Deniz Açık - Haberler | Güncel

Eskişehir'de sabaha karşı etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de sabaha karşı etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde kar yağışı başladığı andan itibaren trafik kazaları meydana geldi.

Şehir merkezindeki kar yağışı nedeniyle 51 hasarlı trafik kazası oldu.

Bazı cadde ve sokakların buzlanması nedeniyle araçların hareket etmekte zorlandığı kentteki 3 kaza da ise 3 kişi hafif yaralandı.

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AA / Deniz Açık - Son Dakika Haberleri

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