Eskişehir'de kar yağışı trafik kazalarına neden oldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de sabaha karşı etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde kar yağışı başladığı andan itibaren trafik kazaları meydana geldi.

Şehir merkezindeki kar yağışı nedeniyle 51 hasarlı trafik kazası oldu.

Bazı cadde ve sokakların buzlanması nedeniyle araçların hareket etmekte zorlandığı kentteki 3 kaza da ise 3 kişi hafif yaralandı.