Eskişehir'de kar yağışı tamamı
Haberler » Güncel » Eskişehir'de kar yağışı tamamı - Haber

Eskişehir'de kar yağışı tamamı

Eskişehir'de kar yağışı (2)KENT BEYAZA BÜRÜNDÜEskişehir'de sabah saatlerinde başlayan ve her saat etkisini arttıran kar yağışı, kenti tamamen beyaza bürüdü.

30.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:32
Eskişehir'de kar yağışı tamamı

'de kar yağışı (2)

KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

Eskişehir'de saatlerinde başlayan ve her saat etkisini arttıran kar yağışı, kenti tamamen beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, karayolları ekipleri, şehirlerarası yollarda tuzlama çalışmalarına başladı. Eskişehir'in yüksek kesimlerinde yer alan merkez Odunpazarı ilçesi Çankaya mahallesi'nde kar kalınlığı 10 santime kadar yükseldi. Merkez ilçeler olan Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Kar keyfini ise kartopu oynayan çocuklar çıkardı.

'DA DA KAR BAŞLADI

Kütahya'da da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kent kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışı Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Tavşanlı çevre yollarında etkili olurken emniyet yetkilileri ve karayolları görevlileri yollarda temizleme, kar küreme ile tuzlama çalışmalarına başladı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Eskişehir'de kar yağışı tamamı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler