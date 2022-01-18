Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu - Haberler
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Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu

Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu
AA / Deniz Açık - Haberler | Güncel

Eskişehir'de sabaha karşı başlayan kar, kent merkezini etkiledi.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de sabaha karşı başlayan Kar, kent merkezini etkiledi.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 1 derece ölçüldüğü kentte, şehir merkezi ile kırsal mahallelerde kar etkili oldu.

Sabah saatlerinde evlerinden çıkan bazı vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karı temizledi.

Karın beyaz örtüyle kapladığı Porsuk Çayı çevresi ile cadde ve sokaklarda güzel görüntüler oluştu.

Karayolları ekipleri, yoğun kar yağışının trafik akışını aksatmaması için önlemler aldı, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

Yağışın gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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Eskişehir, kar, Güncel, Haber

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