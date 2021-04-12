Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu
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Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu

Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan kar, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan kar, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının en düşük 1, en yüksek 6 derece ölçüldüğü kentte, yüksek kesimler ile kırsal mahallelerde kar etkili oldu.

Karın beyaz örtüyle kapladığı cadde ve sokaklarda seyirlik görüntüler oluştu.

Karayolları ekipleri, yoğun kar yağışının trafik akışını aksatmaması için önlem aldı.

Yağışın gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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