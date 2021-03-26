ESKİŞEHİR - Kar yağışı etkili oldu

Eskişehir'de sabah başlayan kar kent merkezini beyaza bürüdü.

Eskişehir'de sabah başlayan kar kent merkezini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 4, en yüksek 2 derece ölçüldüğü kentte, yüksek kesimler ile kırsal mahallelerde kar etkili oldu.

Karın beyaz örtüyle kapladığı cadde ve sokaklarda seyirlik görüntüler oluştu.

Karayolları ekipleri, yoğun kar yağışının trafik akışını aksatmaması için önlemler aldı.

Yağışın gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar