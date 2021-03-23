Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu
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Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu

23.03.2021 20:51 | Son Güncelleme: 23.03.2021 20:56
Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu

Eskişehir'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Eskişehir'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 1 derece hissedildiği kentte, sabah başlayan yağmur akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

Karla birlikte cadde ve sokaklarda adeta seyirlik görüntüler oluştu.

Karayolları ekipleri, yoğun karşı yağışına karşı kentte önlemler aldı.

Kar yağışının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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