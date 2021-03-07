Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu
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Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu

07.03.2021 08:45 | Son Güncelleme: 07.03.2021 08:48
Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu

Eskişehir kar yağışıyla beyaza büründü.

Eskişehir kar yağışıyla beyaza büründü.

Hava sıcaklığının en yüksek 6, en düşük 1 derece ölçüldüğü kent merkezinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Beyaz örtüyle kaplanan kentin yüksek kesimlerinde biriken kar ise seyirlik görüntüler oluşturdu.

Sabah evlerinden iş yerlerine gitmek için çıkan bazı vatandaşlar, araçlarındaki kar örtüsünü temizledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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