Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu
30.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:55
Eskişehir'de etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Eskişehir'de etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Hava sıcaklığının en yüksek 4, en düşük sıfırın altında 2 derece hissedildiği kentte, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla sokak ve caddeler ile parklar beyaz örtüyle kaplandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki sokağa çıkmak kısıtlaması nedeniyle sessizliğe bürünen kentte, kar yağışının keyfini sokak hayvanları çıkarttı.
Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar