Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu
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Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu

30.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:55
Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının en yüksek 4, en düşük sıfırın altında 2 derece hissedildiği kentte, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla sokak ve caddeler ile parklar beyaz örtüyle kaplandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki sokağa çıkmak kısıtlaması nedeniyle sessizliğe bürünen kentte, kar yağışının keyfini sokak hayvanları çıkarttı.

Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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