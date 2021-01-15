Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu
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Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu

15.01.2021 09:07 | Son Güncelleme: 15.01.2021 09:10
Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının en yüksek sıfır, en düşük sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldüğü kentte, kar yağışıyla sokak ve caddeler ile parklar beyaz örtüyle kaplandı.

Sabah işe gitmek ya da spor yapmak için evlerinden dışarıya çıkan vatandaşlar güçlükler yaşadı.

Bazı vatandaşlar araçlarının üzerindeki, esnaf da iş yerlerinin önünü kar örtüsünden temizlemek için uğraş verdi.

Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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