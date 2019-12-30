Eskişehir'de kar yağışı başladı
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Eskişehir'de kar yağışı başladı

Eskişehir'de kar yağışı başladıEskişehir'de etkili olan kar yağışı, kent merkezinde yüksek tepeleri ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü.

30.12.2019 12:45 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:46
Eskişehir'de kar yağışı başladı

'de kar yağışı başladı

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı, kent merkezinde yüksek tepeleri ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü.

Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini arttırdı. Kar yağışı, kısa sürede kentin yüksek tepelerindeki evlerin çatıları beyaza büründü. Porsuk Çayı kıyısında yürüyüş yapanlar kar manzarasını cep telefonlarına kaydederken, bol bol selfie çekti. Meteoroloji verilerine göre sıcaklığın 1 derece olacağı kentte, kar yağışının gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

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: Eskişehir'de kar yağışı başladı
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