Eskişehir'de kar yağışı (3)
SEYİTGAZİ'DE OKULLARA KAR TATİLİEksişehir'in Seyitgazi ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 31 Aralık 2019 tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verildi.
30.12.2019 16:49 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:49
SEYİTGAZİ'DE OKULLARA KAR TATİLİ
Eksişehir'in Seyitgazi ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 31 Aralık 2019 tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verildi.
Kaynak: DHA