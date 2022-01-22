Eskişehir'de kar yağışı (2)

ESKİŞEHİR (DHA) - KANLIKAVAK'TA KAR MANZARASI

Eskişehir'de gece başlayan kar yağışı aralıkla kentte etkisini sürdürüyor. Karayolları ve belediye ekipleri yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olduğu kentte, kar yağışının ardından Osmangazi Mahallesi'ndeki Kanlıkavak Parkı'nda beyaz örtü güzel manzaralar oluşturdu. Parkın ortasından geçen Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tuttu. Parkta gezintiye çıkanlar bol bol fotoğraf çekilerek kar manzarasında poz verdi.