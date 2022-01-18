Eskişehir'de kar yağışı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de kar yağışı

Eskişehir'de kar yağışı
Demirören Haber Ajansı / Hakan Türktan - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla güzel manzaralar ortaya çıktı.

ESKİŞEHİR'de sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla güzel manzaralar ortaya çıktı. Porsuk Çayı kıyısında yürüyüş yapanlar, kar manzarasını fotoğrafladı.

Gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla kent, beyaz örtü ile kaplandı. Porsuk Çayı kenarında yürüyüş yapanlar, kar manzarasını cep telefonlarının kameralarıyla fotoğrafladı. Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken karları temizledi, buzlanmalya karşı yollarda tuzlama çalışması yaptı. Şehirler arası yollarda trafiğin aksamaması için ise Karayolları ekipleri, mesai yaptı. Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının 1 derece olarak ölçüldüğü kentte, hissedilen sıcaklığın ise sıfırın altında 4 derece olduğu belirtildi. Kar yağışının gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.


Eskişehir'de kar yağışı

Eskişehir'de kar yağışı

Eskişehir'de kar yağışı

Eskişehir'de kar yağışı

Eskişehir'de kar yağışı

Eskişehir'de kar yağışı

Eskişehir'de kar yağışı

Eskişehir'de kar yağışı

Eskişehir'de kar yağışı

Eskişehir'de kar yağışı

Eskişehir'de kar yağışı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji 19 ili uyardı! İstanbul dahil birçok kentte kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 19 ili uyardı! İstanbul dahil birçok kentte kar yağışı bekleniyor

 Kar kalınlığının 5 metreyi geçtiği yolda genişletme çalışması

Kar kalınlığının 5 metreyi geçtiği yolda genişletme çalışması

 Karabük'te eğitime kar engeli

Karabük'te eğitime kar engeli
Demirören Haber Ajansı / Hakan Türktan - Son Dakika Haberleri

Porsuk çayı, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title