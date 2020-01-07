Eskişehir'de kar yağışı

07.01.2020 18:06 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:06

ESKİŞEHİR'de yeniden başlayan kar yağışı kenti kısa sürede beyaza bürürken, son 24 saatte metrekareye 18 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Eskişehir'de hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düşerken, dün etkisini kaybeden kar yağışı akşam saatlerinde yeniden başladı. Kent kısa sürede beyaza büründü. Merkez Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyesi ekipleri sokaklarda temizlik çalışması yaparken, Karayolları ekipleri de çevre yolun kar küreme tuzlama çalışmalarına devam etti.

Kaynak: DHA

Meteoroloji verilerine göre kente son 24 saatte metrekareye 18 kilogram yağış düşerken, kar yağışının aralıklarla ve hafif şekilde devam edeceği belirtildi.