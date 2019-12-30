Eskişehir'de kar yağışı (2)

30.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:56

KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan ve her geçen saat etkisini artıran kar yağışı, kenti tamamen beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, karayolları ekipleri, şehirlerarası yollarda tuzlama çalışmalarına başladı. Eskişehir'in yüksek kesimlerinde yer alan merkez Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi'nde kar kalınlığı 10 santime kadar yükseldi. Merkez ilçeler olan Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

KÜTAHYA'DA DA KAR BAŞLADIKütahya'da da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kent kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışı Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Tavşanlı çevre yollarında etkili olurken, emniyet yetkilileri ve karayolları görevlileri yollarda temizleme, kar küreme ile tuzlama çalışmalarına başladı.

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Oğuzhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,KÜTAHYA,



Kaynak: DHA