Eskişehir'de kar sonrası "beyaz kareler" - Haberler
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Eskişehir'de kar sonrası "beyaz kareler"

Eskişehir'de kar sonrası
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de kar yağışı sonrası kentin tarihi ve turistik bölgelerinde güzel görüntüler ortaya çıktı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kar yağışı sonrası kentin tarihi ve turistik bölgelerinde güzel görüntüler ortaya çıktı.

Türk Dünyası Vakfı tarafından yaptırılan ve Türk coğrafyasındaki yaklaşık 33 mimari eserin minyatürlerinin bulunduğu "EsminyaTürk"teki eserler, kar sonrası güzel enstantenelere konu oldu.

Ziyaretçiler, Selimiye Camii, Çifte Minareli Medrese, Divriği Ulu Camii, Diyarbakır Ulu Camii ile Ahlat Ulu Kümbet'in yanı sıra Orkun Abideleri, Mostar Köprüsü gibi eserlerin de yer aldığı "EsminyaTürk"te fotoğraf çekti.

Eskişehir'de kar sonrası beyaz kareler

Eskişehir'de kar sonrası beyaz kareler

Eskişehir'de kar sonrası beyaz kareler

Eskişehir'de kar sonrası beyaz kareler

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

Türk Dünyası, Eskişehir, Türk, kar, Güncel, Haber

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