Eskişehir'de kar sevinci
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Eskişehir'de kar sevinci

02.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:59
Eskişehir'de kar sevinci

ESKİŞEHİR'de aralıklarla etkili olan kar yağışında, kentin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, vatandaşlar da cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekti.

ESKİŞEHİR'de aralıklarla etkili olan kar yağışında, kentin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, vatandaşlar da cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekti.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düştüğü Eskişehir'de aralıklarla süren kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Porsuk Çayı kenarında yürüyüşe çıkan vatandaşlar, cep telefonlarıyla kar manzarası çekerken, lapa lapa yağan kar altında selfie yaptı. Eskişehir Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, kentte gün boyu aralıklarla sürecek kar yağışı, yarın yerini güneşli havaya bırakacak.

Eskişehir'de kar sevinci
Eskişehir'de kar sevinci
Eskişehir'de kar sevinci
Eskişehir'de kar sevinci
Eskişehir'de kar sevinci
Eskişehir'de kar sevinci
Eskişehir'de kar sevinci
Eskişehir'de kar sevinci
Eskişehir'de kar sevinci
Eskişehir'de kar sevinci
Eskişehir'de kar sevinci
Eskişehir'de kar sevinci
Eskişehir'de kar sevinci
Eskişehir'de kar sevinci

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN

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