Eskişehir'de kar nedeniyle çöken sundurmanın altında kalan kadın yaralandı

Eskişehir'de bir iş yerine ait karla kaplı sundurmanın çökmesi sonucu yoldan geçen kadın yaralandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir iş yerine ait karla kaplı sundurmanın çökmesi sonucu yoldan geçen kadın yaralandı.

Arifiye Mahallesi Banka Caddesi'ndeki bir giyim mağazasına ait 10 metre uzunluğundaki sundurma, yoğun karın ağırlığına dayanamayıp çöktü.

Bu sırada sundurmanın altında kalan Ayşe Sarıköse (55), yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Sarıköse'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.