Eskişehir'de "Kanım Feda Hilal Sana Projesi" kapsamında kan bağışı protokolü imzalandı
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Eskişehir'de "Kanım Feda Hilal Sana Projesi" kapsamında kan bağışı protokolü imzalandı

19.02.2021 11:53 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:56
Eskişehir'de

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılayı Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi arasında İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla hayata geçirilen "Kanım Feda Hilal Sana Projesi" kapsamında kan bağışı kampanyasını içeren protokol imzalandı.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılayı Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi arasında İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla hayata geçirilen "Kanım Feda Hilal Sana Projesi" kapsamında kan bağışı kampanyasını içeren protokol imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde insanların kana olan ihtiyaçlarının karşılanması için söz konusu protokolün önemli olduğunun altını çizdi.

Çocukların Türk Kızılayı'na olan ilgisinin her geçen gün arttığını ifade eden Cırıt, "Kızılay gönüllülerimiz çoğaldı. Üniversite okumaya başlayan öğrencilerimiz Kızılay kulüplerinde çalışmaya başladı. Kızılay ile ele ele ülkemizin kan konusundaki ihtiyacını karşılamaya çalıştık. Bir okulumuzdan 994 ünite kan toplandı. Her yıl kan bağışı kampanyasına katılan okullarımız 500 ünitenin altına düşmüyor." diye konuştu.

Türk Kızılayı Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Erkan Ergen ise Eskişehir'de kan ihtiyacının karşılanmasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürütülen çalışmaların önemli katkısının olduğunu vurguladı.

Bugün imzalanan protokolle kana ihtiyaç duyan vatandaşlara rahat hizmet sunmayı planladıklarını anlatan Ergen, "Kentteki milli eğitim camiasına kan bağışı konusunda gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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