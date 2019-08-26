Eskişehir'de kamyonun çarptığı kişi öldü
Eskişehir'de kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Eskişehir'de kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Tahir M. idaresindeki 16 BCP 76 plakalı kamyon, Eskişehir-Bursa kara yolu Kartal Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Namık Karataş'a (82) çarptı.
Karataş, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Karataş'ın cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılırken, kamyon sürücüsü Tahir M. emniyete götürüldü.