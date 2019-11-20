Eskişehir'de kamyonetle tır çarpıştı: 8 yaralı
Eskişehir'de kamyonetle tırın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Eskişehir'de kamyonetle tırın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Fatih Mehmet Tunçay idaresindeki 03 SE 750 plakalı kamyonet, Eskişehir-Kütahya kara yolunun 26. kilometresinde Cenan Erdoğan'ın kullandığı 34 GN 2892 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, kamyonet sürücüsü Tunçay ile aynı araçtaki 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Eskişehir'deki bazı hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.