Eskişehir'de kamyonetle tır çarpıştı: 8 yaralı
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Eskişehir'de kamyonetle tır çarpıştı: 8 yaralı

Eskişehir'de kamyonetle tırın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

20.11.2019 11:44 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:52
Eskişehir'de kamyonetle tır çarpıştı: 8 yaralı

'de kamyonetle tırın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Fatih Mehmet Tunçay idaresindeki 03 SE 750 plakalı kamyonet, Eskişehir-Kütahya kara yolunun 26. kilometresinde Cenan Erdoğan'ın kullandığı 34 GN 2892 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücüsü Tunçay ile aynı araçtaki 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Eskişehir'deki bazı hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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