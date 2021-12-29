ESKİŞEHİR - Kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cemal Göktekin idaresindeki 34 YL 4524 plakalı kamyonet, Eskişehir-Ankara kara yolu otogar yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.
Kazada yaralanan sürücü Cemal Göktekin, 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, kaza nedeniyle kapanan Eskişehir-Ankara kara yolunda 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Kaza yapan aracın olay yerinden çekilmesinin ardından yol ulaşıma açıldı.