Eskişehir'de kamyonet devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tayfun Ateş idaresindeki sebze yüklü 26 ZD 063 plakalı kamyonet, Doğançayır Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü Ateş ile henüz kimliği tespit edilemeyen Afganistan uyruklu kişi hayatını kaybetti, Abdullah Erbaş ile Hakan Doruk yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar