KUSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı
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KUSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı

15.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:58
KUSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KUSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı Vali Erol Ayyıldız başkanlığında gerçekleştirildi.

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KUSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı Vali Erol Ayyıldız başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Yunusemre Salonu'nda yapılan toplantıya Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Vali Yardımcısı Kubilay Ant, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş,Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin yapılan bilgilendirme sunumlarının ardından kurul üyeleri tarafından KÜSİ faaliyetlerinin planlanması ve Eskişehir'de yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi.

Toplantı, görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

KUSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı
KUSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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